لندن 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسأعلنت لجنة 1922 في حزب المحافظين اليوم فوز وزير المالية السابق ريشي سوناك بزعامة حزب المحافظين، ليتولى بذلك رئاسة الوزراء في بريطانيا خلفًا لليز تراس التي استقالت من منصبها.وجاء ذلك بعد انسحاب وزيرة الدفاع البريطانية السابقة بيني موردونت من سباق الرئاسة لعدم تمكنها من الحصول على الدعم الكافي من أعضاء الحزب في البرلمان، بينما استطاع سوناك الحصول على دعم أكثر من نصف أعضاء الحزب البالغ عددهم 357 عضواً.// انتهى //17:22ت م0147