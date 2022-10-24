عمّان 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسانطلقت اليوم في منطقة البحر الميت جنوب الأردن، أعمال المؤتمر المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي 2022، بعنوان "تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط: تعزيز الحوار مع الشركاء المتوسطيين لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي"، بمشاركة ممثلين للدول السبع والخمسين الأعضاء بالمنظمة، وشركائها المتوسطيين والآسيويين العشرة.وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في كلمته بافتتاح أعمال المؤتمر، أهمية المؤتمر في تعميق التعاون في مواجهة التحديات المشتركة، والتوافق على منهجيات عملانية لتتعامل مع التحديات الأمنية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.من جهتهم، أكد وزير خارجية جمهورية مقدونيا الشمالية بويار أوسماني، ووزير خارجية بولندا زبيغنيف راو، الذي ترأس بلاده المنظمة، والأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي هيلغا شميد، أهمية الشراكة مع الأردن، وثمّنوا دور الأردن في تعزيز الأمن والاستقرار.وسيناقش المؤتمر الذي يستمر ليومين العديد من القضايا والموضوعات التي من أبرزها: دور الشباب في تعزيز الأمن، والتحديات الناجمة عن تغير المناخ، والاتجار بالبشر، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والأمن المشترك في المنطقة المتوسطية، وحماية اللاجئين.ويهدف المؤتمر إلى مناقشة الفرص والتحديات الأمنية المشتركة في المنطقة الأورومتوسطية.// انتهى//17:24ت م0148