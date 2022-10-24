يلتقي القاهرة 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسالتقي وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، اليوم بوزير الطاقة القطري المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي الذي تعقد فعالياته بالقاهرة.وبُحِثت خلال اللقاء مشروعات التعاون المشترك والاستثمارات بين البلدين في مجال البترول والغاز، إضافة إلى التنسيق بين البلدين في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي.// انتهى //17:25ت م0149