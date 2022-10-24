الرياض 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسافتتح وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير التعديني مساعد الداود ندوة افتراضية بعنوان "طرح رخصة الاستكشاف الثالثة في المملكة العربية السعودية "محدد" عن طريق المنافسة"، عقدتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والمجلس السعودي الأمريكي للأعمال والخدمات التجارية الأمريكية (U.S. Commercial Service) وذلك لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في موقع "محدد" التعديني، إلى جانب حرص المملكة على إقامة شراكات جديدة مع أصحاب المصلحة في قطاع التعدين دوليًا.ويقع موقع "محدد" التعديني جنوب محافظة بيشة في منطقة عسير ضمن منطقة الدرع العربي، ويغطي مساحة تقدر بأكثر من 139 كم2، ويبعد حوالي 456 كم2 من ميناء جازان الصناعي، كما أنه يتمتع بتركيبة جيولوجية تشتمل على رواسب معدنية من خامات النحاس، والزنك والذهب والرصاص.واستعرضت الوزارة خلال الندوة الافتراضية أبرز التشريعات والتنظيمات التي تعزز من البيئة الاستثمارية في قطاع التعدين بالمملكة، وأبرز ما تضمنه نظام الاستثمار التعديني الجديد لدعم المستثمرين وتقديم البنية التحتية الناضجة التي تزيد من جاذبية القطاع، إلى جانب مناقشة المحفزات المالية التي تقدمها المملكة إلى المستثمرين في قطاع التعدين، وفرص الاستكشاف وأهم المعادن في موقع "محدد" التعديني موضحةً أن المنافسة ستخضع إلىمرحلتين هي: التأهيل المسبق، ومرحلة تقديم العروض الفنية والخطط البيئية والمجتمعية.وقدمت الندوة عرضًا عن البيانات الجيولوجية في المملكة وأبرز المواقع التعدينية الجاذبة في المملكة المتاحة في المنصة الوطنية للبيانات الجيولوجية.ويأتي طرح رخصة كشف موقع "محدد" ضمن خطة الوزارة لطرح رخص الاستكشاف عن طريق المنافسة، تحت مظلة مبادرة "برنامج الاستكشاف المسرع" وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، التي تعد نقلة نوعية نحو استغلال الموارد المعدنية الهائلة في المملكة، حيث سيسهم تطوير موقع "محدد " في خلق وظائف لأبناء المجتمعات المحلية في المناطق المجاورة للموقع؛ وذلك تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.// انتهى //17:27ت م0152