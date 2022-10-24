جيزان 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسدشن المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجازان ا أحمد القنفذي -اليوم- صالة الأنشطة الرياضية، ومسرح الفعاليات بمؤسسة رعاية الفتيات.وجاء التدشين عبر حفل بدأ بعرض للتعريف بخدمات المؤسسة وفئاتها وأهدافها الساعية لتحقيقها، تلته كلمة لمدير المؤسسة بجازان فاطمة حمدي، أوضحت فيها أن الصالة والمسرح يتسعان لأكثر من ٨٠ فتاةً، إذ صُمِّما ليُناسبَا مختلف البرامج والفعاليات الرياضية والمسرحية التي تنظمها المؤسسة، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة، ولا سيما فيما يتعلق بإصلاح فتيات المؤسسة وإبراز مواهبهن، وتنمية مهاراتهن وقدراتهن الرياضية وبناء شخصياتهن ليصبحن عضوات صالحاتٍ في المجتمع.وختم الحفل بجولة للحضور في جميع مرافق المؤسسة، اطلعوا فيها على الأقسام المهنية والتقنية التي تستفيد منها النزيلات.// انتهى //17:40ت م0155