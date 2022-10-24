الرياض 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واستنظّم وزارة الرياضة الخميس المقبل، ملتقى "واعد" الذي يندرج تحت مبادرات لجنة التنمية البشرية، المنبثقة من المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي.ويهدف ملتقى "واعد" إلى تعزيز التعاون بين شباب البلدين الشقيقين، وتعزيز الشراكة فيما بينهما، من خلال توفير بيئةٍ تُحقّقُ طموحاتِ الشباب وتعزّز قدراتهم؛ ليكونوا مسهمين بفاعلية في صناعة مستقبلٍ مشرقٍ للبلدين، حيثُ يعدّ ملتقى "واعد" منصةً للقادةِ والشباب لإثراءِ المعرفة، من خلال رواية قصصهم ومبادراتهم على المسرح.يذكر أن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، اعتُمِد في اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مايو من العام 2016م؛ لتحقيق رؤية مشتركة تتمحور حول إبراز جهود الجانبين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية، والتكامل السياسي، والأمني، والعسكــري، والسياحة والإعلام، بالإضافة إلى الطاقة والصناعة والاستثمار، وصولاً إلى تحقيق الرفاهية لمجتمع البلدين.// انتهى //17:41ت م0157