الرياض 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسنظمت الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة اليوم، لقاءً تعريفيًا بالمسابقة الدولية التاسعة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين، بحضور المدير العام للإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة المشرف العام على المسابقة عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني، ونائب المشرف العام على المسابقة اللواء مسفر بن حسن آل عيسى، ورؤساء اللجان المنظمة للمسابقة، بمشاركة عدد من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام.وتهدف المسابقة إلى الإسهام في تأكيد دور المملكة في مجال خدمة كتاب الله الكريم وتشجيع حفظه، وتشجيع العسكريين من مختلف أقطار العالم على حفظ كتاب الله الكريم وتدبر معانيه.ونوه فضيلة المدير العام للإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة المشرف العام على المسابقة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني بما تقوم به المملكة من دور أساسي في خدمة الكتاب والسنة وحفظه وطباعته بجميع اللغات، حيث وصلت ولله الحمد إلى جميع دول العالم، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة وجهت الدعوة لعدد من الجهات العسكرية في أكثر من (40) دولة من الدول العربية والإسلامية والصديقة للمشاركة في المسابقة في دورتها الحالية.وأوضح أن المسابقة تميزت هذا العام باستحداث مسابقة أجمل صوت، إضافة إلى زيادة مخصص مبالغ الجوائز عن دوراتها السابقة ليصل إلى (1.550.000) ريال موزعة على فروع المسابقة الأربعة التي تشمل حفظ القرآن الكريم كاملًا مع الترتيل والتجويد وبيان معاني المفردات، وحفظ عشرين جزءًا مع الترتيل والتجويد وبيان معاني المفردات، وحفظ عشرة أجزاء مع الترتيل والتجويد وبيان معاني المفردات، وحفظ خمسة أجزاء مع الترتيل والتجويد وبيان معاني المفردات.// انتهى //17:43ت م0158