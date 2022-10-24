كوالالمبور 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسحقق المنتخب السعودي للصم -اليوم- الميدالية البرونزية في منافسات الزوجي فرقًا في بطولة الأولمبياد العالمي الصيفي للصم للبولينج الذي يقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال المدة من 20 إلى 30 أكتوبر 2022م الجاري.وجاء تحقيق المنتخب السعودي للبرونز عن طريق اللاعبين بسام عريف وباسم عريف،ـ حيث حقق المركز الأول منتخب تايبيه، وحقق المركز الثاني منتخب كوريا الجنوبية، و المركز الثالث منتخب السعودية، وشارك في منافسات الزوجي 21 فريقًا.بدوره، بارك رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم الدكتور سعيد القحطاني لرئيس البعثة وأعضاء المنتخب واللاعبين واللاعبات تحقيق هذا الإنجاز، متمنياً لهم التوفيق في المنافسات المتبقية وتحقيق أفضل النتائج وتشريف الوطن في هذا المحفل الدولي للصم، مثمناً الدعم من القيادة الرياضية للاتحاد، الأمر الذي أسهم في تحقيق الإنجاز.// انتهى //17:45ت م0159