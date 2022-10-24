الرياض 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسزار وفد من جمعية لغة الإشارة السعودية، المركز الوطني للعمليات الأمنية ممثلًا في مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض.واطلع وفد الجمعية على أقسام المركز وتعرفوا على التقنيات المتطورة المستخدمة لتحقيق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية، بما يضمن سرعة ودقة الاستجابة للبلاغات المختلفة التي يستقبلها، واستمعوا لشرح عن مهام المركز المختلفة وأدواره في تقديم الخدمات الأمنية والطارئة للمواطنين والمقيمين والزائرين كافة.يذكر أن مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) من أهم مشاريع مبادرات وزارة الداخلية التي تنفذها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتخدم مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية.// انتهى //18:03ت م0160