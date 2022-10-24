باريس 28 ربيع الأول 1444هـ الموافق 24 أكتوبر 2022م واسأقامت حرم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فاطمة الرويلي، ندوة نسائية للتوعية بسرطان الثدي.وأكدت الرويلي في كلمة لها خلال افتتاح الندوة، أهمية هذه المناسبة للتوعية بهذا المرض وخطورته ونسبة انتشاره، ودور الفحص والاكتشاف المبكر في تعزيز فرص الشفاء التام.كما قدمت نبذة عن الرعاية الصحية "بسرطان الثدي" في المملكة، التي تشمل الفحص الدوري المجاني وتيسيره عبر عربات متنقلة ووحدات للفحص في مراكز التسوق والترفيه وغيرها، مما أسهم في الاستكشاف المبكر والعلاج الكامل للحالات المكتشفة.شارك في الندوة، الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC)، وعدد من المختصات الصحيات، وممثلات المنظمات المعنية، وزوجات السفراء المعتمدين لدى فرنسا، ومجموعة من سيدات المجتمع الفرنسي.وفي نهاية الندوة، قدمت فقرة فنية، وغداء تضمن بعض الأطباق والمنتجات الشعبية، والقهوة السعودية.// انتهى //18:20ت م0164