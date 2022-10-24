جدة 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسنظمت المديرية العامة للسجون بإصلاحية جدة سباق الماراثون، وذلك بمشاركة عدد من مستفيدي المراكز التأهيلية التخصصية.يأتي ذلك ضمن مجموعة من البرامج التأهيلية التي تنفذها المديرية العامة للسجون في تأهيل وإصلاح النزلاء، والاهتمام بالجانب الصحي للنزيل.ويعد السباق ضمن المسارات المخصصة في البطولة الرياضية الأولى التي أطلقتها المديرية من 16 - 26 أكتوبر 2022 م, للمستفيدين من المراكز التأهيلية التخصصية (فجر وإشراقة وثقة) لتعديل سلوك المستفيدين منها، وإعادة إدماجهم في المجتمع.// انتهى //18:20ت م0165