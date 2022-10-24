البصرة 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسعقدت لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اجتماعها أمس بفندق جراند ميلينيوم البصرة، على هامش قرعة خليجي 25.ورأس الاجتماع الدكتور حميد الشيباني من اليمن، بوصفه رئيس اللجنة، بحضور نائبه محمد هزام الظاهري من الإمارات، وأعضاء اللجنة راشد الزعبي من البحرين، وصلاح القناعي من الكويت، وأحمد الحرمي من قطر، وخالد المقرن من السعودية، وقتيبة الغيلاني من عُمان، وشهاب أحمد من العراق.ووقف المجتمعون على جاهزية المنشآت الرياضية لاستضافة البطولة، ومقار إقامة المنتخبات المشاركة، من الفنادق المرشحة للاستضافة، فيما نُوقشت آلية إجراء القرعة وفقاً للائحة المسابقات، إذ ستوزع مستويات المنتخبات المشاركة عند إجراء القرعة والمقرر لها غداً الثلاثاء عند الساعة 11:00 صباحاً وفقاً للتصنيف الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).وأكدت اللجنة دعمها الكامل لإنجاح إقامة البطولة في العراق، مشيدة بالجهود التي يبذلها الأشقاء العراقيون لاستضافة البطولة، داعيةً إلى العمل على إيجاد تسهيلات لدخول المشجعين وجماهير المنتخبات المشاركة في البطولة.// انتهى //18:21ت م0166