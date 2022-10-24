تبوك 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسقام نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للخدمات المساندة المهندس صالح الحوشاني، اليوم بزيارة تفقدية لمنشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك يرافقه مدير إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس علي البلوي.واستهل زيارته بلقاء قيادات التدريب التقني والمهني بالمنطقة بقاعة الاجتماعات بالإدارة العامة، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمام القيادات العليا بالمؤسسة وفي مقدمتهم معالي المحافظ الدكتور أحمد الفهيد بجميع قطاعات التدريب التقني على مستوى المملكة، وتهدف إلى الاطلاع على سير العملية التدريبية ومدى جاهزية المباني والتجهيزات التدريبية، وتقديم الدعم والمساندة، ومتابعة مستوى الإنجاز في المشروعات والعمليات التشغيلية.وشملت الجولة، زيارة مقر الإدارة العامة بالمنطقة وكليتي التقنية للبنين والبنات، والمعهد الصناعي الثانوي بتبوك.وأهاب بمنسوبي التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك خلال جولته بأهمية الحرص على مرافق المنشآت وبرامج الصيانة وكفاءة الإنفاق والتي بدورها تسهم في ديمومة المرافق, كما أكد الاهتمام بالمتدربين والمتدربات وبرامج التوجيه والإرشاد بالمنشات التدريبية.// انتهى //18:22ت م0167