الرياض 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسزار وفد من كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، المركز الوطني للعمليات الأمنية ممثلًا في مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة.واطلع الوفد على أقسام المركز وتعرفوا على التقنيات المتطورة المستخدمة لتحقيق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية، بما يضمن سرعة ودقة الاستجابة للبلاغات المختلفة التي يستقبلها، واستمعوا لشرح عن مهام المركز المختلفة وأدواره في تقديم الخدمات الأمنية والطارئة للمواطنين والمقيمين والزائرين كافة.يذكر أن مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) من أهم مشاريع مبادرات وزارة الداخلية التي تنفذها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة (أحد برامج رؤية السعودية 2030)، وتخدم مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.// انتهى //19:05ت م0170