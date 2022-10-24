اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على انخفاض
الاثنين 1444/3/28 هـ الموافق 2022/10/24 م واس
الرباط 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واس
أَغلقت البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، وسجل مؤشرها الرئيس مازي تراجعًا بنسبة بلغت 1.01%، مسجلًا 10.843,45 نقطة.
وانخفض مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة بلغت 1.16% ليستقر عند 868,44 نقطة، وتراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.97% مسجلًا 809,25 نقاط.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 14,34 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 564,8 مليار درهم مغربي.
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19:30ت م
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