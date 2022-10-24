الرباط 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسأَغلقت البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، وسجل مؤشرها الرئيس مازي تراجعًا بنسبة بلغت 1.01%، مسجلًا 10.843,45 نقطة.وانخفض مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة بلغت 1.16% ليستقر عند 868,44 نقطة، وتراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.97% مسجلًا 809,25 نقاط.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 14,34 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 564,8 مليار درهم مغربي.// انتهى //19:30ت م0175