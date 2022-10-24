الرياض 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسوصل إلى الرياض اليوم، دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف, والوفد المرافق له؛ للمشاركة في مبادرة مستقبل الاستثمار.وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أمير خرم راتهور.// انتهى //19:35ت م0176