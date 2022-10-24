الرياض 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسأصدرتْ وكالةُ الأنباء السعودية "واس" النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.ووفق "النشرة الاقتصادية"، بلغَ سعرُ صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:الريال السعودي 3.75.الدرهم الإماراتي 3.67.الدينار البحريني 0.37.الريال العماني 0.38.الريال القطري 3.64.الدينار الكويتي 0.31.الجنيه المصري 19.86 .اليورو 1.01.الجنيه الإسترليني 0.88 .اليوان الصيني 7.26 .تناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:الذهب 1656 دولارًا أمريكياً للأوقية.الفضة 19.22 دولارًا للأوقية.البلاتينيوم 928.5 دولارًا للأوقية.البلاديوم 1973.54 دولارًا للأوقية.في شأن النفط، بلغتِ الأسعارُ لكلٍّ من:برنت 93.08 دولارٍ أمريكي.نايمكس خفيف 84.5 دولارًا.نفط الغاز 1015 دولارًا.الغاز الطبيعي 5.231 دولارات.غاز البروبان 5137 دولارًا.// انتهى //19:54ت م0180