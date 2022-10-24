اقتصادي / أسعار العملات والمعادن والنفط وفق نشرة "واس" الاقتصادية
الاثنين 1444/3/28 هـ الموافق 2022/10/24 م واس
الرياض 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واس
أصدرتْ وكالةُ الأنباء السعودية "واس" النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.
ووفق "النشرة الاقتصادية"، بلغَ سعرُ صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:
الريال السعودي 3.75.
الدرهم الإماراتي 3.67.
الدينار البحريني 0.37.
الريال العماني 0.38.
الريال القطري 3.64.
الدينار الكويتي 0.31.
الجنيه المصري 19.86 .
اليورو 1.01.
الجنيه الإسترليني 0.88 .
اليوان الصيني 7.26 .
تناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:
الذهب 1656 دولارًا أمريكياً للأوقية.
الفضة 19.22 دولارًا للأوقية.
البلاتينيوم 928.5 دولارًا للأوقية.
البلاديوم 1973.54 دولارًا للأوقية.
في شأن النفط، بلغتِ الأسعارُ لكلٍّ من:
برنت 93.08 دولارٍ أمريكي.
نايمكس خفيف 84.5 دولارًا.
نفط الغاز 1015 دولارًا.
الغاز الطبيعي 5.231 دولارات.
غاز البروبان 5137 دولارًا.
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19:54ت م
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