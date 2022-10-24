الرياض 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسوقع الاتحاد السعودي للدراجات وأباركا الرياضية الإسبانية (فريق موفيستار للدراجات الهوائية ) - اليوم - اتفاقية تعاون، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله الوثلان ، ورئيس أباركا الرياضية والمدير العام لفريق موفيستار أوزيبيو أونزوي.وتهدف الاتفاقية إلى تطوير الكوادر الفنية وتعزيز التعاون في برامج التدريب وتبادل الخبرات وعقد ورش العمل الدورية ودعم الفعاليات والسباقات والأنشطة في المملكة لسنوات قادمة، إضافة إلى تطوير مشاريع الدراجات الهوائية بشكل مشترك على جميع المستويات.بدأ فريق موفيستار نشاطه في المستوى الأعلى لممارسي الدراجات للمحترفين في عام 1980 ، حيث كان الفريق الأقدم وجودا (43 عامًا) والأكثر نجاحًا في جولة الاتحاد الدولي العالمية ، ويضم عددًا من أفضل ممارسي الدراجات " رجال - سيدات".واحتل الفريق المرتبة الأولى في التصنيف العالمي أعوام 1992 و 2008 و 2013 و 2014 و 2015 و 2016 ، حيث تم إنشاء فريق موفيستار النسائي عام 2018 ، الذي أصبح أحد أفضل فرق الدراجات النسائية في العالم وحقق الفوز في طواف فرنسا و Giro Italia(جيرو إيطاليا) و Vuelta Españ( فولتا إسبانيا) في عام 2022، علاوة على ذلك ، تم الاعتراف بالفريق عالميًا باعتباره رائداً في ممارسات الاستدامة بين عائلة الدراجات (الدراجين) ومبتكرة في استخدام التكنولوجيا والبيانات الضخمة لتعزيز تنافسية ممارسي الدراجات.// انتهى //19:55ت م0182