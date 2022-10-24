الرباط 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسأشاد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، بجهود المملكة العربية السعودية والتزامها الكبير بتعزيز حضور المرأة في الأدوار القيادية ومراكز صنع القرار، مشيرا إلى مبادرات البنك الدولي ودوره بصفته مؤسسة رائدة في كسر الحواجز التي تعترض تنمية المرأة وتقدمها.ودعا الدكتور المالك في كلمته عبر تقنية الاتصال المرئي، خلال جلسة عمل عقدها البنك الدولي ومعهد الإدارة العامة السعودي، بواشنطن اليوم، حول موضوع أفضل الممارسات والدروس الدولية في مجال تأهيل النساء والمساواة بين الجنسين، إلى دعم حضور النساء بالمناصب القيادية، وإيلاء أهمية كبرى لمبدأ تحقيق المساواة بين الجنسين وإدراجه في خطط التنمية المستدامة، ومواجهة التمييز على أساس النوع الاجتماعي، وإنشاء هيئات ومنظمات، للاستثمار الناجع في مجال بناء قدرات النساء.واستعرض برامج ومبادرات الإيسيسكو في مجال تأهيل الفتيات والنساء، ودور المنظمة المحوري في تعزيز حضور المرأة في مجالات التربية والعلوم والثقافة، والمساهمة في الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.// انتهى //19:56ت م0183