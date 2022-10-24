القاهرة 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، برئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد.وأطلع آل فهيد خلال اللقاء أبو الغيط على خطط المنظمة الجاري تنفيذها بجمهورية القمر المتحدة، والتعاون القائم مع عدة مؤسسات عالمية وإقليمية بهدف الإسهام في مجال التنمية والتطوير لوضعها على خارطة السياحة على المستوى الإقليمي والعالمي.ونوّه الأمين العام للجامعة العربية من جانبه، بجهود المنظمة التي تقوم بها لخدمة السياحة العربية، مشيداً بمشاركة المنظمة العربية للسياحة المستمرة في أعمال القمم العربية لاسيما وأن العديد من القرارات التي صدرت لدعم صناعة السياحة على مستوى القمم يُناط للمنظمة متابعتها وتنفيذها في إطار مجلس وزراء السياحة العرب.//انتهى//20:16ت م0185