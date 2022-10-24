الرياض 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسدشن معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل رئيس مجلس إدارة الأكاديمية السعودية اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح - اليوم - انطلاق المرحلة الأولى من البرنامج التنفيذي الأول لتطوير 20 قياديا في القطاع اللوجستي بالشراكة مع مركز ZLC ومعهد MIT، بمشاركة عدد من القيادات من القطاعين العام والخاص.وأعرب الدكتور الرميح عن سعادته بتدشين هذا البرنامج الذي يعتبر أحد البرامج النوعية التي تنفذ لأول مرة على مستوى المنطقة بوصفه برنامجًا تنفيذيًا متخصصًا، مؤكداً على حرصة واهتمامه بتأهيل القيادات بما يسهم في تطوير القطاع اللوجستي في المملكة.ويتضمن البرنامج أكثر من 90 ساعة تدريبية مكثفة مع أفضل الخبراء، بهدف التعرف على أفضل الممارسات في بناء تصميم وتشغيل الخدمات اللوجستية، إضافة إلى تقديم زيارات ميدانية والاطلاع على التجارب الدولية، وبناء شبكة علاقات مهنية من خلال تبادل الخبرات.وتستمر المرحلة الأولى لمدة أسبوعين ، والمرحلة الثانية ستبدأ في الـ 7 من نوفمبر القادم بمدينة سرقسطة بأسبانيا، ويختتم البرنامج مدته الدراسية بالمرحلة الأخيرة التي تستمر شهرًا - عن بعد - في الـ 21 من نوفمبر.// انتهى //20:27ت م0188