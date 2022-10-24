داكا 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسأجلت السلطات في بنجلادش اليوم مئات الآلاف قبل وصول إعصار سيترانج إلى اليابسة وسط مخاوف من أن يتسبب في أضرار جسيمة بالمنازل والمحاصيل وتعطل الطرق وخطوط الكهرباء.وتوقع مكتب الأرصاد الجوية البنجلاديشي أن يضرب سيترانج الذي يقترب من خليج البنغال، الساحل الجنوبي قرب منطقة خيبوبارا في باريشال شيتاجينج في ساعة مبكرة من صباح الغد الثلاثاء، وتصحبه رياح تصل سرعتها إلى 88 كيلومتراً في الساعة.وأشار وزير الدولة للإغاثة وإدارة الكوارث إنعام الرحمن، إلى أن جميع سكان المناطق المعرضة للخطر بطول حزام الساحل أجلوا إلى أماكن أكثر أمناً.//انتهى//21:12ت م0191