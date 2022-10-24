المنامة 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسحصد المنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر اليوم الاثنين ثلاث ميداليات متنوعة بواقع " ذهبية وفضية ومثلها برونزية " في ثالث أيام بطولة غرب آسيا للبلياردو والسنوكر والتي تستضيفها البحرين حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.وانتزع لاعب الأخضر خالد الغامدي ذهبية 9 كرات للناشئين، بعد فوزه على اللاعب البحريني حيدر مروم بنتيجة 9 مقابل 8، لتصبح هذه الذهبية ثالث الميداليات الذهبية التي يحققها الغامدي في أقل من أسبوع.من جانبه حقق زميله اللاعب فارس آل مدن الميدالية البرونزية في ذات المسابقة، بعد وصوله نصف النهائي، عندما أوقعته القرعة في مواجهة مع الغامدي الذي حقق الفوز وتأهل إلى نهائي المنافسة.وفي منافسات السنوكر أضاف للأخضر المشارك في البطولة اللاعب أيمن العمري ميدالية فضية، في منافسات 15 كرة للناشئين، بعد أن أقصى العديد من المنافسين، ما أوصله للنهائي الذي خسره أمام منافسه اليمني بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.// انتهى //21:14ت م0192