جدة 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسعُقد مساء اليوم في محافظة جدة, الاجتماع التاسع عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ برئاسة معالي الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري رئيس الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية،وحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتورنايف بن فلاح الحجرف.وتناول الاجتماع , عدداً من البنود الرئيسة المدرجة على جدول أعماله؛ من أهمها متابعة القرارات التي صدرت عن الاجتماعات السابقة، واستعراض ومناقشة عدد من الموضوعات المطروحة للبحث والدراسة، منها خطة التدريب لعام ٢٠٢٣م، ومسودة الخطة الإستراتيجية للتدريب لمدة (ثلاث) سنوات، والمسودات النهائية لعدد من الأدلة المشتركة، التي انتهي من تحديثها، كدليل الرقابة على النفط والغاز، ودليل الرقابة المسبقة، ودليل الرقابة على إيرادات الزكاة والضريبة.ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون القائم بين دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتبادل الخبرات في مجال المحاسبة والرقابة المالية.// انتهى //21:25ت م0195