أبوظبي 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واساستأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم تدريباته في معسكره المقام حاليًا في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، التي تنطلق في نوفمبر المقبل.ويستعد "الأخضر" لخوض مباراته الودية الثانية في المرحلة الثالثة أمام منتخب ألبانيا بعد غدٍ الأربعاء على ملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتية.ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "ملعب قصر الإمارات"، تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد"، التي بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين الاستحواذ، قبل أن يجري المدرب الفرنسي تمارين تكتيكية، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.وعلى صعيد متصل، شارك الثنائي "سالم الدوسري، وعبدالله مادو" في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيتهما.يذكر أن "الأخضر" سيواصل يوم غدٍ الثلاثاء استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت المملكة على "ملعب قصر الإمارات".// انتهى //21:27ت م0196