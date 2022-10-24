الرياض 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسعقدت اللجنة الثقافية العامة اجتماعها الرابع والخمسين، التحضيري لاجتماع أصحاب السعادة وكلاء وزارات الثقافة بدول مجلس التعاون، اليوم في مدينة الرياض.وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع، أهمها قرارات المجلس الأعلى الموقر في الدورة (42)، ومتابعة تنفيذ قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة بدول المجلس، والمواضيع الثقافية المشتركة، ومراجعة تنفيذ الإستراتيجية الثقافية 2020-2030م، وأوجه التعاون الدولي في المجال الثقافي، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بالشأن الثقافي المشترك، واتخاذ التوصيات بشأنها.// انتهى //21:47ت م0197