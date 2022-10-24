سيئول 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسانطلقت اجتماعات الجولة السادسة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية كوريا -اليوم- في العاصمة الكورية سيئول، التي تستمر حتى الـ 28 من أكتوبر الجاري.ويتطلع الجانبان إلى زيادة مجالات التعاون بين دول المجلس وجمهورية كوريا، وتعزيز التبادل التجاري بينهما، ودعم الوجود الاستمثاري، من خلال اتفاقية تجارة حرة طموحة تلبي تطلعات كلا الجانبين، ومن المقرر أن تستعرض الجولة التفاوضية القائمة إلى التجارة في السلع والخدمات والاستثمار والتجارة الرقمية، وحقوق الملكية الفكرية.تجدر الإشارة إلى أن مجلس التعاون استأنف مفاوضات التجارة الحرة مع جمهورية كوريا، في 19 يناير 2022م، وذلك على ضوء توقيع البيان المشترك بين الجانبين، بعد توقف دام 13 عاما، حيث عقد الجانبان 3 جولات تفاوضية خلال العام 2022م.//انتهى//22:21ت م0205