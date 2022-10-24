البصرة 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واستستضيف محافظة البصرة العراقية غداً الثلاثاء في البصرة، حفل قرعة منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، في نسختها الـ 25، التي تستضيفها العراق بمشاركة 8 منتخبات في الفترة من 6 - 19 يناير المقبل 2023.وتقام القرعة بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة وهي العراق البلد المنظم والبحرين حامل اللقب والمملكة وقطر والإمارات والكويت والعراق واليمن.يذكر أن العراق يستضيف البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى عام 1979، عندما استضاف النسخة الخامسة في العاصمة بغداد على ملعب الشعب الدولي، وتُوِّج بلقب هذه البطولة التي تُنظم مرة كل عامين، وأقيمت نسختها الأولى بالبحرين عام 1970، والأخيرة في قطر 2019، وتحمل الكويت الرقم القياسي في عدد مرات الفوز (10 ألقاب)، مُقابل 3 ألقاب لكل من المملكة وقطر والعراق، ولقبين لكل من سلطنة عمان والإمارات، ولقب واحد للبحرين.//انتهى//22:23ت م0206