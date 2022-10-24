الرباط 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسانطلقت بمدينة مراكش اليوم، أعمال المؤتمر العالمي للمجلس الدولي للمطارات (المجلس الدولي للمطارات العالم/ أفريقيا) بمشاركة 600 من أصحاب القرار في الطيران المدني بأفريقيا والعالم، من 65 بلداً.وأكد المشاركون خلال جلسة افتتاحية المؤتمر - الذي يستمر لأربعة أيام - تعزيز التعاون المشترك للحد من أثر التغيرات المناخية، ومواكبة التطورات التكنولوجية المستقبلية المرتبطة بالطيران لمواجهة التحديات المستقبلية للنقل الجوي العالمي.وشدد المشاركون على أهمية تجاوز آثار جائحة كورونا من خلال استئناف أنشطة النقل الجوي، وجعل مجال الطيران أكثر انتعاشاً ومسهماً في تعزيز السياحة، وتطوير المبادلات التجارية.ومن المقرر أن ينظم المؤتمر مجموعة من الاجتماعات وجلسات العمل ومنها: اجتماع الجمعية العامة للمجلس الدولي للمطارات-العالم، ومجالس الإدارة للمجلس الدولي للمطارات-العالم، والمجلس الدولي للمطارات- أفريقيا، واجتماعات المجموعات الإقليمية.//انتهى//22:24ت م0207