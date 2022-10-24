البصرة 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسعقدت لجنة الحكام باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اجتماعها برئاسة هاني طالب بلان، على هامش حفل قرعة خليجي 25 التي ستقام غداً الثلاثاء في البصرة.حضر الاجتماع أعضاء اللجنة نجاح رحم من العراق، ومحمد باجية الشمري من الكويت، بجانب أحمد العطار مقرر لجنة الحكام، فيما حضر كل من خليفة الدوسري من البحرين، وحمد المزروعي من الإمارات عبر تقنية فيديو الاتصال.وناقش الاجتماع اللائحة الخاصة بالتحكيم مع دراسة عددٍ من المقترحات التي ستُرفع للأمانة العامة لاعتمادها، إلى جانب تأكيد المجتمعون على الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالبطولة تحكيمياً من خلال الدورات المكثفة للحكام، مع وبحث السبل المُتاحة للخروج بالبطولة في أفضل صورة تحكيمية.واستعرضت اللجنة في اجتماعها الترشيحات الخاصة بالأسماء المبدئية بصدد تأكيد مشاركتهم في البطولة بالبصرة، بجانب دعوة الاتحادين الآسيوي والدولي للمشاركة في لجنة الحكام الخليجية والعمل على تطوير المستوى الفني والارتقاء به وصولاً لأداء متميز مع انطلاق البطولة.وعن تفاصيل أكثر عن الاجتماع أشار رئيس لجنة الحكام باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم بلان إلى تميز الاجتماع بالنقاش الهادف والبناء الذي يصب في مصلحة حكام الخليج ، وما يقدمه الأعضاء من جهد لتطوير العملية التحكيمية في البطولة الخليجية، منوهاً بما وصل إليه أعضاء اللجنة في اجتماعهم، فيما يتعلق باستخدام تقنية الفيديو في بطولات الخليج، الذي بات أمراً إلزامياً، مؤكداً أنهم أقرّوا معسكراً إعدادياً قبل انطلاق البطولة بخمسة أيام بالبصرة يعنى بهذا الشأن، سيُستدعون له خبراء ومحاضرين دوليين من الاتحادين الدولي والآسيوي لضمان تجهيز الحكام بالشكل المثالي.// انتهى //22:29ت م0208