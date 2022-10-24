عرعر 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واس‏‎استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة بمدينة عرعر - اليوم - القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وشيوخ القبائل والمواطنين في جلسة سموه المسائية.‏‎‏وفي بداية اللقاء رحّب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالجميع ، مستعرضاً في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات التنموية والخدمية، مؤكداً أن المملكة بلغت مكانةً بارزةً وعلامةً فارقة في المحيطين الإقليمي والدولي, وهي مركز ثقل حقيقي لصناعة ودعم الاستقرار السياسي العالمي, من خلال مبادئ سامية وراسخة .. بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين و سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .ونوه سموه بدعم القيادة الحكيمة - أيدها الله - لتطوير المناطق ونمائها , مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 التي يقودها سمو ولي العهد تمثل خارطة طريق لبناء الإنسان وتنمية المكان، و جعلت الإنسان السعودي حجر الزاوية في تحقيقها، بما يملكه من قدرات وإمكانات، وما يتقنه من مهارات ومميزات، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.// انتهى //22:46ت م0209