القاهرة 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسأقيمت اليوم ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري لكرة القدم موسم (2022 - 2023)، حيث فاز فريق غزل المحلة على ضيفه الإسماعيلي بهدفين مقابل هدفٍ، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس، فيما بقي الإسماعيلي بدون نقاط في المركز الخامس عشر.وفي الجولة ذاتها، تغلب فريق الاتحاد السكندري على ضيفه الداخلية بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما بإستاد الإسكندرية، ليرتقي الاتحاد السكندري للمركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما توقف رصيد الداخلية عند نقطة واحدة في المركز الثالث عشر.وفي مباراة ثالثة، تعادل فريق فيوتشر مع ضيفه المقاولون العرب بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد السلام، ليصل فيوتشر إلى النقطة الرابعة في المركز الرابع، بينما وصل المقاولون إلى النقطة الثانية في المركز السابع.//انتهى//22:46ت م0210