الرياض 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واستعتزمُ هيئةُ فنونِ الطهي إطلاقَ فعالية "حول الحطب" خلال المدة من 8 - 17 ديسمبر المقبل في محافظة الدرعية، وهي فعالية ثقافية تحتفي بالتجارب التراثية في الصحراء، وتُسلِّط الضوء على حُسن الضيافة، وأطباق الأكل المخصصة لفصل الشتاء؛ وذلك ضمن مهرجان الطعام الذي يقام بالتزامن مع موسم الدرعية.ومن المقرَّر أن تتضمَّن فعالية "حول الحطب" تجربةً متنوعةً في المأكولات والتقاليد السعودية، وفرصة تذوق للشغوفين والمهتمين بمجال الطهيّ، وإبراز تنوع المنتجات والأطباق المحلية، إضافة إلى تشجيع ثقافة الاستثمار في قطاع الطهي، وذلك من خلال أربع مناطق رئيسية تضمن تجربة ثقافية تراثية شاملة لجميع الفئات.وتشتمل الفعالية على منطقة "تجربة العشاء" التي يعاد فيها تقديم تراث الطهي السعودي ومكوناته إلى المجتمع المحلي، والسيَّاح الدوليين عبر إنشاء تجربة تذوق حديثة ومبتكرة، إلى جانب محطات الطهي المباشرة، والتجارب الموسيقية في منطقة "الموسيقى الحيّة"؛ لخلق طابع خاص ينسجم مع حياة الصحراء والحطب كعنصر من عناصر حياة البادية.فيما تتمثل منطقة "عام القهوة السعودية" في خيمةٍ مخصصة تعطي الزائر تصوراً كاملاً حول تحضير القهوة السعودية التقليدية، وتحميصها، وتذوقها في تجربةٍ تفاعلية تهدف إلى تسليط الضوء على أحد عناصر التراث غير المادي للمملكة،الذي ارتبط ارتباطاً وثيقاً بكرم الضيافة السعودي. كما ستتضمَّن الفعالية منطقةً لبيع منتجات محلية لها علاقة بتجربة الزوار في الصحراء.وتسعى هيئة فنون الطهي من خلال هذه الفعالية إلى إبراز ثراء المطبخ السعودي، وعمقه، وتنوعه، مع ما يتضمنه ذلك من تقديم تجربة ثقافية مميزة تعكس فنون الطهي التقليدية وتنوعها في المملكة.// انتهى //22:56ت م0211