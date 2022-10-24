جيزان 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسافتتحَ صاحبُ السموِّ الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الخيرية ، بمجمع "الكادي مول" في مدينة جيزان مساء اليوم ، معرض "ريشة طيف" الذي يضمُّ لوحاتٍ إبداعيةً لـ 20 طفلاً وشاباً من ذوي اضطراب طيف التوحد، وذلك بحضور وكيل إمارة منطقة جازان المساعد للحقوق سعيد بن مناحي الخنفري، ورئيس مجلس إدارة جمعية ذوي اضطراب طيف التوحد الخيرية بمنطقة جازان " لدُن " توفيق بن طاهر علاقي .وعبَّر سموُّه لدى افتتاحه المعرض ، عن فخره بالمواهب المشاركة في المعرض ، مؤكِّداً أن مواهبهم تفوقت على العوائق، وأن قدراتهم الإبداعية بلغت عنان السماء.ويعدُّ المعرض، الذي تنظِّمُه جمعية أسر التوحد بالشراكة مع جمعية "لدُن"، المحطة الخامسة والأخيرة للمشروع بعد سلسلة معارض جماهيرية مُتنقلة في أربع مدن بالمملكة هي: " الرياض ،الخبر ، جدة ، أبها" التي حقَّقَت صدى واسعاً؛ بهدف تنمية وإبراز المواهب الفنية لذوي اضطراب طيف التوحد، إضافة إلى رفع الوعي المجتمعي بالاضطراب بطريقة مبتكرة، حيث يشارك في المشروع 100 طفل وشاب من ذوي طيف التوحد؛ بالتعاون مع 100 فنان تشكيلي سعودي لرسم 100 لوحة فنية مُلهمة.يذكر أن جمعية "أُسر التوحد" جمعية تنموية، تسعى للنهوض بقطاع التوحد في المملكة من خلال دعم وتنسيق جهود جميع الجهات ذات العلاقة وفق منظور علمي شامل وعمل مؤسسي متكامل، وشراكة تنموية فاعلة.// انتهى //23:15ت م0212