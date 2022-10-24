باريس 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسدانت فرنسا بشدة الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي بطائرتين مسيرتين على ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت.وأكدت "الخارجية الفرنسية" في بيان اليوم أن الهجوم هو تهديد غير مقبول للتجارة البحرية الدولية وحرية الملاحة ويشكل هذا النوع من الاعتداءات انتهاكاً خطيراً وصارخاً للقانون الدولي.وطالب البيان، الحوثيين بتحمل المسؤولية ووقف التصعيد، مستنكراً عدم إحراز تقدم في إبرام هدنة جديدة في اليمن التي تقع مسؤوليتها مباشرة على عاتق الحوثيين.وأشاد بالتزام الحكومة اليمنية بالهدنة وبالحل السياسي وبالجهود التي تبذلها المملكة وعُمان ودول المنطقة في هذا الاتجاه، مجدداً تمسك فرنسا بالسلام والوحدة في اليمن فضلاً عن الاستقرار والأمن الإقليميين.//انتهى//23:32ت م0216