نيويورك 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 417.06 نقطة، بما يعادل 1.34%, ليغلق عند 31499.62 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 92.89 نقطة أو 0.86%, ليغلق عند 10952.61 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 44.59 نقطة أو 1.19%, ليغلق عند 3797.34 نقطة.//انتهى//00:00ت م0218