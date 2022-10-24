اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع
الاثنين 1444/3/28 هـ الموافق 2022/10/24 م واس
نيويورك 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 417.06 نقطة، بما يعادل 1.34%, ليغلق عند 31499.62 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 92.89 نقطة أو 0.86%, ليغلق عند 10952.61 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 44.59 نقطة أو 1.19%, ليغلق عند 3797.34 نقطة.
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