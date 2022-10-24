القاهرة 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واساستعرضَ "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، المنعقد حالياً بالقاهرة خلال جلساته الفنية والنقاشية وورش العمل فرصَ وآفاقَ الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية.وأبرزت دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة، وسُبل دعم بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر، والثروة العقارية وإمكانيات تطويرها، وكذلك خارطة الطريق لاقتصاد أكثر تنافسية، وخارطة الطريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاعيّ التعليم والصحة، وخارطة الطريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية.كما تناولت الجلسات رؤى وأفكار الخبراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية ودعم سياسات المنافسة، وفرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص، والفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل، وكذلك دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص.// انتهى //00:21ت م0001