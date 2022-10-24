حائل 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسرعى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، رئيس مجلس شباب المنطقة - اليوم - بجامعة حائل، حفلَ مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" ومجلس شباب منطقة حائل في اختتام برنامج "صوت الشباب"، بحضورِ صاحبِ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، نائب رئيس مجلس شباب المنطقة، حيث يهدف إلى تنمية مهارات التواصل والتفكير النقدي والمناظرة لدى الشـباب.وأوضحَ الأمين العام لمجلس شباب منطقة حائل الدكتور جمال الرويضي - في كلمة خلال الحفل- أن شباب وشابات هذا الوطن هم عماد المستقبل في رؤية المملكة 2030، وهم مَن يعول عليهم، في ظل الدعم السخي الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله-، إذْ سخَّرت كل الجهود في خدمة شبابها وفتياتها، مؤكداً أهمية الدعم الذي يحظى به مجلس شباب منطقة حائل من سموِّ أمير المنطقة وسموِّ نائبه، منوِّهاً بأهمية شراكة مجلس شباب حائل مع مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" لما يحمله من امتداد لدائرة الأثر، وما يعود بالنفع لشباب حائل من تطوير لمهاراتهم وقدراتهم.من جهتها، قدَّمت مدير عام مسك للمجتمع بمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" ديمة بنت عبدالعزيز آل الشيخ، شكرَها لسموِّ أميرِ منطقة حائل وسموِّ نائبه، مثمنةً الدعم الذي وجدوه في منطقة حائل.وفي نهاية الحفل كرَّم سموُّ أميرِ منطقة حائل المشاركين في الجلسة والداعمين للبرنامج.// انتهى //00:28ت م0002