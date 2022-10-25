القاهرة 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسبدأت في القاهرة مساء الاثنين، أعمال الاجتماع التاسع للجنة الكشفية العربية الفرعية للحماية من الأذى، المُنعَقِد بالمركز الكشفي العربي الدولي بالقاهرة، ويستمر حتى الخميس المقبل.ويُناقش الاجتماع - الذي حضر افتتاحه الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي، وعضو اللجنة الكشفية العربية محمد مصطفى، ونائب المدير الإقليمي مدير الطرق التربوية رفعت السباعي- مجموعةً من النقاط المُدرَجة على جدول الأعمال، أبرزها استعراض تقارير إنجازات أعضاء اللجنة في مجال الحماية من الأذى على المستوى الوطني من يناير إلى أكتوبر عام 2022م، ومراجعة وتطوير متطلبات ومعايير وضع وتنفيذ السياسة الوطنية للحماية من الأذى.كما يتناولُ الاجتماعُ تفريغَ نتائج استبيان قياس مدى تطبيق السياسة الوطنية للحماية من الأذى بالجمعيات العربية، وتفريغ ردود استبيان قياس أثر تطبيق السياسة الوطنية للحماية من الأذى بالجمعيات الكشفية، وكذلك استعراض تقرير إنجازات لجنة الحماية من الأذى وما تم تحقيقه من أهداف خطة عمل اللجنة من يناير إلى أكتوبر عام 2022م، ووضع خطة عمل اللجنة خلال شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2022م.// انتهى //01:19ت م0006