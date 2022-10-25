رام الله 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واساستشهد فلسطينيان اثنان وأصيب 14 آخرون على الأقل بالرصاص الحي خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية أمس.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية قولها :" إن الطواقم الطبية تعاملت مع شهيدين و14 إصابة بالرصاص الحي بينها إصابتان خطيرتان، مشيرةً إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم".وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت عدة أحياء بالبلدة القديمة من مدينة نابلس بعد أن تم قصفها، حيث سُمع أصوات إطلاق نار وانفجارات وشوهدت أعمدة الدخان واللهب تنبعث من عدة أحياء، أعقب ذلك اندلاع مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة بمساندة طائرات مسيّرة.// انتهى //02:02ت م0007