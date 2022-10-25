الخرطوم 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واساتفقت دولتا السودان وجنوب السودان على خارطة طريق لإيجاد الحل النهائي لقضية منطقة " آبيي" الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا بمرجعية الاتفاقيات السابقة، وتقديم الخدمات والتنمية والأمن للمنطقة.وعقد وفدا السودان وجنوب السودان اجتماعا بالقصر الجمهوري أمس برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، والمستشار الأمني لرئيس جمهورية جنوب السودان توت قلواك، وبحضور عضو مجلس السيادة الطاهر حجر والجهات ذات الصلة.وأوضح وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير دفع الله الحاج علي أن الوفدين بحثا سبل تعزيز التعاون بينهما من أجل التوصل إلى حل نهائي لمنطقة آبيي، مضيفا أن الجانبين اتفقا على تنشيط الآليات المشتركة بالشأن وتقديم الخدمات وخلق البيئة المناسبة لمساعدة المجتمعات عبر تقديم الخدمات والتنمية بالمنطقة.وأكد الاجتماع تشجيع الحوار المجتمعي والتواصل بين مجتمعات آبيي لتحقيق المزيد من بناء الثقة، ودعا الجانبان المجتمع الدولي والإقليمي لمساندتهما في جهودهما نحو التوصل للاستقرار والتنمية والحل النهائي في آبيي.وأشار الحاج علي إلى أن البلدين اتفقا على عقد لقاءات منتظمة كل 3 أشهر لبحث الحل النهائي لقضية آبيي.من جانبه أفاد عضو وفد جنوب السودان لوكا بيونق أن السودان وجنوب السودان اتفقا على خارطة طريق من أجل إيجاد الحل النهائي لقضية آبيي باعتماد المرجعيات والاتفاقيات السابقة، مبينا أن الاجتماع أقر ضرورة توفير الخدمات والاستقرار والأمن لمواطني آبيي كمدخل أساسي للتعاون والثقة بين المجتمعات لحل قضية المنطقة.// انتهى //02:27ت م0008