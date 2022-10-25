رام الله 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسحملت الرئاسة الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي تداعيات العدوان الذي تتعرض له مدينة نابلس بالضفة الغربية.وأوضح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يجري اتصالات عاجلة لوقف عدوان الاحتلال على أبناء شعبنا في نابلس، مضيفا أن عباس يتابع عن كثب ما يجري في نابلس ويشيد بصمود المواطنين والدفاع عن أرضهم، واصفا ما يجري من عدوان على نابلس بجريمة حرب وحمل حكومة الاحتلال تداعيات هذا العدوان.وشدد نبيل أبو ردينة على أننا أمام دولة فصل عنصري، وأن المجتمع الدولي يمارس ازدواجية المعايير لكن شعبنا لديه عزيمة وقدرة عالية على الصمود.بدوره، حذر مجلس الوزراء الفلسطيني من ارتكاب جنود الاحتلال الإسرائيلي جرائم جديدة في عدوانه المتواصل على مدينة نابلس، داعيا في بيان الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية التدخل العاجل لوقف العدوان الذي تستخدم فيه قوات الاحتلال القذائف المضادة للدروع والطائرات المسيّرة في استهداف الآمنين بمنازلهم خاصة في حوش العطعوط، ورأس العين، والجبل الشمالي.وأسفر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية فجر اليوم عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين، وإصابة العشرات بجروح.// انتهى //03:52ت م0009