الرياض 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تهنئ رئيس زامبيا بذكرى استقلال بلادهفيصل بن بندر يتسلّم تقرير «التدريب التقني والمهني»أمير الشرقية: أنظمتنا تحد من تلوث مياه الخليج العربيفيصل بن مشعل ينوّه بمستهدفات «السعودية الخضراء»الديوان الملكي: وفاة الجوهرة بنت ممدوحمحمد بن عبد الرحمن يتابع أنشطة الرياض التراثيةالسعودية الخضراء.. حماية البيئة ومواجهة التغير المناخيالصحة تؤكد على المضاعفات الخطرة للإنفلونزا الموسمية«رأي» يسهم في صنع السياسات والقرارات من خلال الاستطلاعاتاستعادة أكثر من 3,9 ملايين متر مربع من الأراضي الحكوميةانطلاق ورشة التخفيف من حدة مخاطر الحوادث البيولوجيةالاحتلال يوسع عمليات الاغتيال في الضفة ويهدم قرية العراقيبلبنان يفشل في انتخاب رئيس للمرة الرابعةالسودان: اتساع رقعة العنف في النيل الأزرقوذكرت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( بناء المستقبل ) : تشهد المملكة حراكا تنمويا نوعيا ومتصلا في كافة القطاعات، ومنها قطاعا الصناعة والتعدين، وفق استراتيجية شاملة تعزز الانتاج والصادرات، وتدعم نمو الاقتصاد المستدام بأرقام طموحة مضافة للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لما لهذين القطاعين من أهمية كبيرة ضمن منظومة مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تزيد تباعا من رصيد المكتسبات الوطنية في الرخاء والازدهار للوطن والمواطن، رغم الأزمات التي يواجهها عالم اليوم. فما تشهده مسيرة التنمية من مشروعات واستراتيجيات متكاملة، يعزز مكانة المملكة وتقدمها في مؤشرات التنافسية العالمية، وتقدم من خلالها نموذجا مميزا في التطور بأهداف ممتدة لخير الانسانية.وتابعت : في هذا السياق وترجمة لهذه المنطلقات، تبدأ اليوم في الرياض، فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار تحت شعار “الاستثمار في الإنسانية – تمكين نظام عالمي جديد”، والذي يؤكد الاهتمام بمستقبل الانسانية، والإسهام الفاعل في التطور العالمي المتسارع ومناقشة التحديات. فكما قال الرئيس التنفيذي لـ”مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار”، إن العالم يتغير بنقلات نوعية نحو نظام جديد يتمحور حول: كيف يفكر الإنسان بشكل مختلف، وكيف يكون الاستثمار بشكل مختلف من أجل المستقبل.وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( الرياض .. موسم المواسم ) : مع انطلاق "موسم الرياض 2022" بشعاره العريض "فوق الخيال"، يكون قد حقق مجموعة من القفزات الترفيهية النوعية، رغم عمره القصير. وهذا لا يتم إلا إذا كان هناك برنامج واسع متماسك إبداعي استثماري يحاكي "الخيال" بالفعل. وهذه النسخة تأتي بعد "موسم الرياض" 2021 الذي حمل عنوانه المتميز "تخيل أكثر". ويبدو واضحا أن مسار هذه الفعالية العالمية الكبرى، يمضي وفق المخططات التي وضعت له، ضمن الإطار العام لـ"رؤية المملكة 2030" بمتابعة وإشراف مباشرين من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يقود فريقا أظهر القدرة على تحقيق الأهداف بأعلى معايير الجودة، وتنفيذ فعاليات مبهرة للمراقبين المحلي والعالمي على حد سواء. وهذا المسار لا يختص فقط بالإبداعات والابتكارات، التي تظهر وتتجسد خلال أيام الموسم، بل تشمل أيضا الجانب الاقتصادي له. وهذه نقطة محورية، لأنها تمت في النهاية باستراتيجية استكمال البناء الاقتصادي العام، وتنويع مصادر الدخل، ودعم النمو في كل القطاعات، وتوفير الميادين اللازمة للابتكار بما يخدم المسار العام كله.وأضافت : في اليوم الأول لـ"موسم الرياض" في نسخته الثالثة، حقق علامة دولية أدخلته موسوعة "جينيس" العالمية، فقد تضمن أكبر عرض بالطائرات المسيرة "الدرونز" شهده العالم حتى اليوم. وهذا يعكس في الواقع حرص القائمين على "الموسم" على أن يقدموا ليس ما هو جديد فحسب، بل ما هو مثمر أيضا. فهذه الفعالية السنوية الكبرى، وفرت فرصا اقتصادية واستثمارية كبيرة، ولا سيما في مجال دعم المؤسسات والشركات المحلية التي تمثل بمجموعها محورا من أهم محاور استراتيجية البناء الاقتصادي. فهذه الأخيرة حصلت على التسهيلات التي تكفل لها المشاركة الدائمة في فعالية أصبحت في وقت قصير ضمن قطاع الترفيه الواسع، رافدا من روافد دعم وتنويع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. فكيف لا؟ وهو الأكبر على الإطلاق في المنطقة، ويواصل التوسع عاما بعد الآخر.والنسخة الثالثة من "موسم الرياض"، عززت كسابقتيها نقطة محورية أخرى، تتعلق بتوفير فرص العمل للسعوديين، في مجال لا يتوقف في توسعه عند حد، وتسهم أيضا في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في هذا الميدان، ما يرفد مرة أخرى السياق العام لاستراتيجية البناء الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. فالمجالات ضمن "الموسم" واسعة ومتعددة ومبتكرة وإبداعية وجديدة ومتجددة. أي إن هناك دائما ما هو جاهز لتوسيع دائرة التوظيف. ولأن "موسم الرياض" يحقق القفزات النوعية تلو الأخرى، كان من الطبيعي أن يستقطب استثمارات أجنبية متنوعة.وأكدت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( صورة مزدهرة ) : بوتيرة سريعة ومدروسة، تواصل المملكة إطلاق مبادراتها النوعية الهادفة إلى إعادة صياغة الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة البلاد إقليمياً ودولياً في الكثير من المجالات، وهو ما تحقق جزء كبير منه تحت مظلة رؤية 2030، التي نجحت حتى الآن في إيجاد مرتكزات صلبة، ينطلق منها الاقتصاد السعودي صوب العالمية. التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون منصباً على قطاع سلاسل الإمداد، الذي حرصت المملكة على التقدم فيه بخطوات سريعة واثقة، تصبح معه مركزاً رئيساً وحلقة وصل حيوية في خريطة سلاسل الإمداد العالمية، ويحقق هذا المشهد على أرض الواقع، إطلاق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية.وواصلت : ورسم ولي العهد صورة مزدهرة لمستقبل سلاسل الإمداد في المنطقة والعالم، تتحقق مع اكتمال مراحل المبادرة الجديدة، باعتبارها فرصة اقتصادية كبيرة، يمكن أن تحقق للبلاد أهدافاً عدة، ليس أولها تمكين المُستثمرين على اختلاف قطاعاتهم من الاستفادة من موارد المملكة، وقدراتها المتنوعة لدعم وتنمية هذه السلاسل، وليس آخرها بناء استثماراتٍ ناجحة، وهو ما يحقق مرونة أكبر للاقتصادات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم.ويمكن التأكيد على أن إطلاق المبادرة، وهي إحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، جاء في الوقت المناسب، في إشارة إلى حزمة التحديات الكثيرة التي واجهتها سلاسل الإمداد العالمية في ظل جائحة كورونا من جانب، والحرب الدائرة اليوم وسط قارة أوروبا بين روسيا وأوكرانيا من جانب آخر، وستجعل المبادرة - وفق أهدافها المعلنة - المملكة البيئة الاستثمارية المناسبة والمُثلى لجميع المستثمرين في سلاسل الإمداد، من خلال حصر وتطوير الفرص الاستثمارية، وعرضها عليهم، إلى جانب إنشاء عددٍ من المناطق الاقتصادية الخاصة، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، بالإضافة إلى جذب المقرّات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، وهو ما يدفع المملكة اليوم إلى العمل الجاد لاستكمال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية في شتى الجوانب، التي ستسهم بدورها في مواصلة تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها.وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( الرياضة السعودية.. اهتمام القيادة وآفاق الرؤية ) : تحظى الـرياضة في المملـكة الـعربية الـسعودية باهتمام ورعاية الـقيادة الحكيمة؛ لما لها من آفاق إيجابية متنوعة، فهي أسلوب حياة يُسهم في تحسين أداء الفرد، ويرتقي بجودة الحياة، ولها بُعد تنموي اقتصادي يستثمرها في سبيل تنويع مصادر الدخل، ويُسهم في تحقيق عدة مستهدفات لـرؤية المملكة .2030 استقبال صاحب الـسمو الملـكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولـي العهد رئيس مجلس الـوزراء، في مكتبه بجدة، لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وأعضاء الجهازَين الفني والإداري الـذي يستعد لخوض غمار منافسات كأس العالم 2022 م، المقرر إقامتها في قطر نوفمبر المقبل، وذلك بحضور صاحب الـسمو الملـكي الأمير عبدالـعزيز بن تركي الـفيصل وزير الـرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة الـقدم ياسر حسن المسحل، وتقديم سمو ولـي الـعهد «يحفظه الله» للجميع التهنئة بمناسبة التأهل لكأس العالم، وتنويه سموه بالدور المستمر والجهد المبذول لضمان الـتأهل؛ وأن هذا أصبح شيئًا لازمًا بالنسبة لنا كسعوديين وكمنتخب سعودي.. جميع هـذه التفاصيل الآنفة الذكر دلالـة أخرى على حجم الاهتمام الـذي تحظى به الـرياضة من لـدن القيادة الحكيمة.. وكذلك اهتمامات الارتقاء بأسلـوب حياة شابات وشباب الـوطن وفق تحفيز اتساع دائرة الاهتمام الإبداعي والصحي والرياضي والابتكاري.// انتهى //04:04ت م0010