الرياض 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الغربية من منطقة حائل، كذلك على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على عسير، الباحة و الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 على الجزء الشمالي وبسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 40كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزئيين الشمالي والجنوبي ومن نصف المتر إلى المتر ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20كم/ساعة، وارتفاع الموج من ربع متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.// انتهى //05:30ت م0011