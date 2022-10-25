الرياض 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسوصل إلى الرياض اليوم، فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال, والوفد المرافق له؛ للمشاركة في مبادرة مستقبل الاستثمار.وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير جمهورية السنغال لدى المملكة ممادو مامودو صال.// انتهى //05:49ت م0013