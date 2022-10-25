رام الله 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسارتفع عدد ضحايا اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية فجر اليوم إلى أربعة شهداء و21 مصابا.وقالت مصادر فلسطينية إن الطواقم الطبية تعاملت مع أربعة شهداء و21 إصابة بالرصاص الحي بينها 4 إصابات خطيرة.وأفادت تلك المصادر بانتشار لقناصة الاحتلال على أسطح المنازل والمباني المطلة على مركز مدينة نابلس وعلى أحياء البلدة القديمة، حيث تعمد جنود الاحتلال إطلاق النار صوب أفراد من قوى الأمن الفلسطيني وأصابت 4 منهم بجروح.وأشارت إلى أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى البلدة القديمة ونقل العديد من الجرحى الذين سقطوا خلال هذا العدوان على المدينة.// انتهى //06:07ت م0015