إسلام آباد 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم وصول رئيس الوزراء شهباز شريف إلى الرياض للمشاركة في مبادرة مستقبل الاستثمار.واهتمت بمواصلة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية المتنوعة للمتضررين من الفيضانات في باكستان وذلك ضمن أعمال الجسر البري الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لدعم الشعب الباكستاني.وأشارت إلى تكثيف السلطات الباكستانية جهودها لمكافحة انتشار وباء حمى الضنك بعد تسجيل ارتفاع قياسي في أعداد المصابين بهذه العدوى في مختلف المدن خلال الأيام الأخيرة.وأخبرت عن اتفاق باكستان والصين على تعزيز التعاون الثنائي ضمن مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني المشترك.وتناقلت صحف الثلاثاء متفرقات منها تخطيط السلطات في بنغلادش إجلاء مئات الآلاف من سكان السواحل تحسباً لتعرضها لعاصفة استوائية في خليج البنغال، ومقتل نحو ستين شخصًا وإصابة العشرات في قصف جوي استهدف حفلا موسيقيا في ولاية كاشين شمال ميانمار.// انتهى //06:15ت م0017