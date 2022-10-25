ينبع 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسبدأت يوم أمس بتعليم ينبع مسابقة التقديم الإبداعي للمرحلة المتوسطة والتي ينفذها ويشرف عليها قسم النشاط الطلابي الثقافي بتعليم المحافظة، ضمن خطة النشاط الثقافي لرعاية وتأهيل المواهب الأدبية.وأوضح مشرف النشاط الثقافي بتعليم ينبع قبلان أبو حسين أن المسابقة تهدف إلى صقل وتنمية المهارات الإبداعية للطالب وقدرته على مواجهة الجمهور والتحدث بطلاقة لإبراز المواهب الأدبية في المناسبات والمحافل، كما تهدف إلى بث روح التنافس لدى أبنائنا الطلاب .وأشار أبو حسين إلى أن شروط المسابقة تتضمن أن يكون لدى المشارك القدرة على الإلقاء ومواجهة الجمهور والارتجال، و التمكن من اللغة العربية الفصحى ومخارج الحروف، التحدث بطلاقة، والقدرة على التلوين الصوتي وتسيير الحدث والربط بين فقراته المختلفة، و جذب انتباه الجمهور، فضلا عن الابتكار والتجديد في أسلوب التقديم.وأضاف أن المسابقة تشمل مرحلتين، حيث يتم تنظيمها على مستوى مدارس التعليم وتكون النتائج بترشيح فريق من كل مدرسة في هذه المرحلة حسب النتائج المعتمدة من المدرسة، يليها تنظيم المسابقة على مستوى إدارة التعليم وتكريم الفائزين حسب النتائج المعتمدة.// انتهى //07:05ت م0018