طوكيو 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسصعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 04ر 224 نقطة، أو ما يعادل 83ر0% ، ليصل إلى 94ر27198 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 35ر16 نقطة، أو87ر0% ، ليصل إلى 54ر1903 نقطة.// انتهى //07:18ت م0019