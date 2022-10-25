اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الثلاثاء 1444/3/29 هـ الموافق 2022/10/25 م واس
طوكيو 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واس
صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 04ر 224 نقطة، أو ما يعادل 83ر0% ، ليصل إلى 94ر27198 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 35ر16 نقطة، أو87ر0% ، ليصل إلى 54ر1903 نقطة.
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