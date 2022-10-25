الرياض 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسأقام فرع الجمعية السعودية للإدارة الصحية بالرياض, دورة تدريبية معتمدة من هيئة السعودية للتخصصات الصحية بعنوان "الترميز الطبي وسداد تكاليف الرعاية الصحية", بحضور 60 ممارساً صحياً.وأوضح مدير الفرع الدكتور فيصل الرحيمي أن الدورة تحقق أهداف متعددة منها تنمية المهارات الإكلينيكية المتعلقة بالتكلفة الصحية للممارس الصحي والتعريف بطرق الترميز الطبي ومعرفة التكاليف والتصنيف الحديث للأمراض بما فيها الأمراض المزمنة والتعرف على آليات التعويضات السابقة واللاحقة للرعاية الصحية وشرح المكونات الأساسية لإدارة دورة الإيرادات, إضافة إلى فهم إجراءات ترميز التشخيص الطبي والتوثيق السريري بناء على المعايير العالمية.وأكد أهمية مثل هذه الدورات للممارس الصحي لرفع الكفاءة و الإنتاجية في تحقيق أهداف نموذج الرعاية الصحية و تطبيق المعايير وفق البرتوكولات الطبية التي تخدم سلامة المرضى.// انتهى //08:42ت م0022